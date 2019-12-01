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30.11.2019 09:21

Спортът по ТВ в събота

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Ето какво може да гледате на спортна тема в телевизионния ефир днес:

 

 

9:20 ч Северна комбинация: ски скокове в Куусамо по Евроспорт

 

10:35 ч Ски бягане: жени в Куусамо по Евроспорт

 

11:30 ч Голф: Alfred Dunhill Championship по Max Sport 2

 

12 ч Ски Бягане: мъже в Куусамо по Евроспорт

 

12 ч Колоездене на писта: Световна купа в Хонг Конг по Евроспорт 2

 

12 ч Формула 1: Трета тренировка в Абу Даби по Диема Спорт 2

 

12:30 ч Футбол: Черно море - Ботев Враца по Диема Спорт

 

14 ч Футбол: Алавес - Реал Мадрид по Max Sport 4

 

14 ч Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, единична щафета по Евроспорт

 

14:30 ч Футбол: Нюкасъл - Манчестър Сити по Нова Спорт

 

14:50 ч Северна комбинация: ски бягане по Евроспорт

 

15 ч Футбол: Царско село - Ботев Пловдив по Диема Спорт

 

15 ч Формула 1: Квалификация за ГП на Абу Даби по Диема Спорт 2

 

15:30 ч Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, смесена щафета по Евроспорт

 

16 ч Футбол: Бреша - Аталанта по Max Sport 3

 

16:20 ч Футбол: Херта - Борусия Дортмунд по Евроспорт 2

 

17 ч Футбол: Ливърпул - Брайтън по Диема Спорт 2

 

17 ч Футбол: Дарби Каунти - Куинс Парк Рейнджърс по Нова Спорт

 

17 ч Футбол: Реал Сосиедад - Ейбар по Max Sport 4

 

17:15 ч Ски скокове: Световна купа в Куусамо, индивидуално по Евроспорт

 

17:30 ч Футбол: Берое - Левски по Диема Спорт

 

18:30 ч Футбол: Страсбург - Лион по РИНГ

 

18:55 ч Футбол: Жребий за Евро 2020 по Диема Спорт и БНТ 3

 

19 ч Футбол: Дженоа - Торино по Max Sport 3

 

19:25 ч Футбол: Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен по Евроспорт 2

 

19:30 ч Футбол: Саутхемптън - Уотфорд по Нова Спорт

 

19:30 ч Футбол: Майорка - Бетис по Max Sport 4

 

19:50 ч Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Килингтън, женски гигантски слалом по Евроспорт

 

20 ч Хокей на лед: Ню Джърси Девилс - Ню Йорк Рейнджърс по Max Sport 1

 

20 ч Бокс: Галавечер в Бирмингам по Max Sport 2

 

21 ч Ски-алпийски дисциплини: мъжко спускане по Евроспорт

 

21 ч Футбол: Ница - АНже по РИНГ

 

21:05 ч Плажен футбол: Италия - Русия по БНТ 3

 

21:30 ч Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония по Нова Спорт

 

21:30 ч Снукър: ОП на Великобритания по Евроспорт 2

 

21:45 ч Футбол: Фиорентина - Лече по Max Sport 3

 

22 ч Футбол: Валенсия - Виляреал по Max Sport 4

 

22:50 ч Плажен футбол: Япония - Португалия по БНТ 3

 

0 часа Баскетбол: Сакраменто Кингс - Денвър Нъгетс по Диема Спорт 2


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