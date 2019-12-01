Ето какво може да гледате на спортна тема в телевизионния ефир днес:
9:20 ч Северна комбинация: ски скокове в Куусамо по Евроспорт
10:35 ч Ски бягане: жени в Куусамо по Евроспорт
11:30 ч Голф: Alfred Dunhill Championship по Max Sport 2
12 ч Ски Бягане: мъже в Куусамо по Евроспорт
12 ч Колоездене на писта: Световна купа в Хонг Конг по Евроспорт 2
12 ч Формула 1: Трета тренировка в Абу Даби по Диема Спорт 2
12:30 ч Футбол: Черно море - Ботев Враца по Диема Спорт
14 ч Футбол: Алавес - Реал Мадрид по Max Sport 4
14 ч Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, единична щафета по Евроспорт
14:30 ч Футбол: Нюкасъл - Манчестър Сити по Нова Спорт
14:50 ч Северна комбинация: ски бягане по Евроспорт
15 ч Футбол: Царско село - Ботев Пловдив по Диема Спорт
15 ч Формула 1: Квалификация за ГП на Абу Даби по Диема Спорт 2
15:30 ч Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, смесена щафета по Евроспорт
16 ч Футбол: Бреша - Аталанта по Max Sport 3
16:20 ч Футбол: Херта - Борусия Дортмунд по Евроспорт 2
17 ч Футбол: Ливърпул - Брайтън по Диема Спорт 2
17 ч Футбол: Дарби Каунти - Куинс Парк Рейнджърс по Нова Спорт
17 ч Футбол: Реал Сосиедад - Ейбар по Max Sport 4
17:15 ч Ски скокове: Световна купа в Куусамо, индивидуално по Евроспорт
17:30 ч Футбол: Берое - Левски по Диема Спорт
18:30 ч Футбол: Страсбург - Лион по РИНГ
18:55 ч Футбол: Жребий за Евро 2020 по Диема Спорт и БНТ 3
19 ч Футбол: Дженоа - Торино по Max Sport 3
19:25 ч Футбол: Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен по Евроспорт 2
19:30 ч Футбол: Саутхемптън - Уотфорд по Нова Спорт
19:30 ч Футбол: Майорка - Бетис по Max Sport 4
19:50 ч Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Килингтън, женски гигантски слалом по Евроспорт
20 ч Хокей на лед: Ню Джърси Девилс - Ню Йорк Рейнджърс по Max Sport 1
20 ч Бокс: Галавечер в Бирмингам по Max Sport 2
21 ч Ски-алпийски дисциплини: мъжко спускане по Евроспорт
21 ч Футбол: Ница - АНже по РИНГ
21:05 ч Плажен футбол: Италия - Русия по БНТ 3
21:30 ч Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония по Нова Спорт
21:30 ч Снукър: ОП на Великобритания по Евроспорт 2
21:45 ч Футбол: Фиорентина - Лече по Max Sport 3
22 ч Футбол: Валенсия - Виляреал по Max Sport 4
22:50 ч Плажен футбол: Япония - Португалия по БНТ 3
0 часа Баскетбол: Сакраменто Кингс - Денвър Нъгетс по Диема Спорт 2
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бТВ Синема 01 декември 21:00ч.
Режисьор: Оливър Стоун
В ролите: Сюзан Сарандън, Илай Уолък, Шая Лебьоф, Майкъл Дъглас