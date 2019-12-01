В неделния 1 декември репортерът на bTV ...

Ето какво може да гледате на спортна тема в телевизионния ефир днес:

9:20 ч Северна комбинация: ски скокове в Куусамо по Евроспорт

10:35 ч Ски бягане: жени в Куусамо по Евроспорт

11:30 ч Голф: Alfred Dunhill Championship по Max Sport 2

12 ч Ски Бягане: мъже в Куусамо по Евроспорт

12 ч Колоездене на писта: Световна купа в Хонг Конг по Евроспорт 2

12 ч Формула 1: Трета тренировка в Абу Даби по Диема Спорт 2

12:30 ч Футбол: Черно море - Ботев Враца по Диема Спорт

14 ч Футбол: Алавес - Реал Мадрид по Max Sport 4

14 ч Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, единична щафета по Евроспорт

14:30 ч Футбол: Нюкасъл - Манчестър Сити по Нова Спорт

14:50 ч Северна комбинация: ски бягане по Евроспорт

15 ч Футбол: Царско село - Ботев Пловдив по Диема Спорт

15 ч Формула 1: Квалификация за ГП на Абу Даби по Диема Спорт 2

15:30 ч Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, смесена щафета по Евроспорт

16 ч Футбол: Бреша - Аталанта по Max Sport 3

16:20 ч Футбол: Херта - Борусия Дортмунд по Евроспорт 2

17 ч Футбол: Ливърпул - Брайтън по Диема Спорт 2

17 ч Футбол: Дарби Каунти - Куинс Парк Рейнджърс по Нова Спорт

17 ч Футбол: Реал Сосиедад - Ейбар по Max Sport 4

17:15 ч Ски скокове: Световна купа в Куусамо, индивидуално по Евроспорт

17:30 ч Футбол: Берое - Левски по Диема Спорт

18:30 ч Футбол: Страсбург - Лион по РИНГ

18:55 ч Футбол: Жребий за Евро 2020 по Диема Спорт и БНТ 3

19 ч Футбол: Дженоа - Торино по Max Sport 3

19:25 ч Футбол: Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен по Евроспорт 2

19:30 ч Футбол: Саутхемптън - Уотфорд по Нова Спорт

19:30 ч Футбол: Майорка - Бетис по Max Sport 4

19:50 ч Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Килингтън, женски гигантски слалом по Евроспорт

20 ч Хокей на лед: Ню Джърси Девилс - Ню Йорк Рейнджърс по Max Sport 1

20 ч Бокс: Галавечер в Бирмингам по Max Sport 2

21 ч Ски-алпийски дисциплини: мъжко спускане по Евроспорт

21 ч Футбол: Ница - АНже по РИНГ

21:05 ч Плажен футбол: Италия - Русия по БНТ 3

21:30 ч Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония по Нова Спорт

21:30 ч Снукър: ОП на Великобритания по Евроспорт 2

21:45 ч Футбол: Фиорентина - Лече по Max Sport 3

22 ч Футбол: Валенсия - Виляреал по Max Sport 4

22:50 ч Плажен футбол: Япония - Португалия по БНТ 3

0 часа Баскетбол: Сакраменто Кингс - Денвър Нъгетс по Диема Спорт 2