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28.10.2019 15:30

Разширен състав за олимпийската квалификация по волейбол

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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Силвано Пранди обяви разширения състав за олимпийската квалификация в Берлин (5-10 януари 2020 г.).

 

„В следващите два месеца ще следим всички изявени състезатели и тези, които са в най-добра форма, ще попаднат в групата от 14 за турнира. Разбира се, напълно е възможно да повикам и състезател, който не присъства в разширения състав, но пък в това време се е представил на много високо ниво. За мен е важно да събера най-подготвените с състезатели и да направим всичко, което зависи от нас, да спечели квотата. Ще бъде много трудно, но не и невъзможно”, коментира селекционерът.

 

Разпределители:
 
Георги Сеганов
Георги Братоев
Добромир Димитров
Владимир Станков
 
Диагонали:
 
Цветан Соколов
Боян Йорданов
Николай Учиков
Венелин Кадънков
Радослав Парапунов
 
Посрещачи:
 
Тодор Скримов
Тодор Алексиев
Валентин Братоев
Николай Пенчев
Розалин Пенчев
Мартин Атанасов
Георги Петров
Аспарух Аспарухов
 
Центрове:
 
Виктор Йосифов
Николай Николов
Теодор Тодоров
Светослав Гоцев
Алекс Грозданов
Красимир Георгиев
 
Либеро:
 
Теодор Салпаров
Владислав Иванов
Петър Каракашев
Мартин Иванов
Ивайло Лалов


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