Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Силвано Пранди обяви разширения състав за олимпийската квалификация в Берлин (5-10 януари 2020 г.).



„В следващите два месеца ще следим всички изявени състезатели и тези, които са в най-добра форма, ще попаднат в групата от 14 за турнира. Разбира се, напълно е възможно да повикам и състезател, който не присъства в разширения състав, но пък в това време се е представил на много високо ниво. За мен е важно да събера най-подготвените с състезатели и да направим всичко, което зависи от нас, да спечели квотата. Ще бъде много трудно, но не и невъзможно”, коментира селекционерът.

Разпределители:



Георги Сеганов

Георги Братоев

Добромир Димитров

Владимир Станков



Диагонали:



Цветан Соколов

Боян Йорданов

Николай Учиков

Венелин Кадънков

Радослав Парапунов



Посрещачи:



Тодор Скримов

Тодор Алексиев

Валентин Братоев

Николай Пенчев

Розалин Пенчев

Мартин Атанасов

Георги Петров

Аспарух Аспарухов



Центрове:



Виктор Йосифов

Николай Николов

Теодор Тодоров

Светослав Гоцев

Алекс Грозданов

Красимир Георгиев



Либеро:



Теодор Салпаров

Владислав Иванов

Петър Каракашев

Мартин Иванов

Ивайло Лалов