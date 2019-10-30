Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Силвано Пранди обяви разширения състав за олимпийската квалификация в Берлин (5-10 януари 2020 г.).
„В следващите два месеца ще следим всички изявени състезатели и тези, които са в най-добра форма, ще попаднат в групата от 14 за турнира. Разбира се, напълно е възможно да повикам и състезател, който не присъства в разширения състав, но пък в това време се е представил на много високо ниво. За мен е важно да събера най-подготвените с състезатели и да направим всичко, което зависи от нас, да спечели квотата. Ще бъде много трудно, но не и невъзможно”, коментира селекционерът.
Разпределители:
Георги Сеганов
Георги Братоев
Добромир Димитров
Владимир Станков
Диагонали:
Цветан Соколов
Боян Йорданов
Николай Учиков
Венелин Кадънков
Радослав Парапунов
Посрещачи:
Тодор Скримов
Тодор Алексиев
Валентин Братоев
Николай Пенчев
Розалин Пенчев
Мартин Атанасов
Георги Петров
Аспарух Аспарухов
Центрове:
Виктор Йосифов
Николай Николов
Теодор Тодоров
Светослав Гоцев
Алекс Грозданов
Красимир Георгиев
Либеро:
Теодор Салпаров
Владислав Иванов
Петър Каракашев
Мартин Иванов
Ивайло Лалов
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