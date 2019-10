Макар да записа две бързи отпадания след полуфинала си на US Open, българската звезда на тениса Григор Димитров продължава да бъде спряган за честта да получи званието "Завръщане на годината".



В анализ на изданието Tennis World, българинът все още има шансове да се върне към върховете на ранглистата.



Ето и какво пише авторът Лоренцо Чоти в анализа си за изданието:



"Съвсем доскоро Григор Димитров беше смятан за изхабен за тениса материал. Но изведнъж се възроди и неочаквано за абсолютно всеки специалист, стигна до полуфиналите на US Open. А сигурно дори и най-близките му роднини не вярваха в това."



"Но заради силните си изяви, а и донякъде заради късмет, породен от лошата форма на съперниците си, той постигна резултат, който може да промени не само сезона му, но и цялостния курс в кариерата му. Кариера, която само до преди няколко седмици смятахме за на практика приключила."



"Всъщност, когато през великолепната за него 2014 г., когато спечели три титли, той имаше тактически и технически срив, който продължи цели две години. През 2015 и 2016 г. той не успя да играе по начина, по който всички очакваха от него."



"Този период доведе до дълбока криза, която изчезна изведнъж през 2017 г. Това беше на практика най-добрата му година, в която спечели четири титли, сред които една от Мастърс 1000 в Синсинати и тази във финалния Мастърс в Лондон."



"Този успех в Лондон трябваше да бъде повратният момент в кариерата му. А вместо това изпадна в две години на пълен непрогледен мрак. Той продължи да е незадоволителен в изявите си до US Open тази година. И с оглед на факта, че все още е млад, само на 28 години, все още може да постигне велики неща в кариерата си."



"Прекрасният му тенис за съжаление все още не е подкрепен от солидност. Затова му предстои важна 2020 г., за да докаже, че не винаги след изкачен връх, следват две години на дъното. Сега ще трябва да покаже личността и решителността си."



"Ню Йорк му даде възможността да се върне на голямата сцена, сега е негова задачата да обърне нещата в своя полза.

И трябва да го докаже възможно най-скоро, въпреки скорошните отпадания в Ченду и Пекин", написаха от изданието.



Източник: Gong.bg

Снимка: tennis.bg