Големи промени настъпиха в ранглистата pound for pound след събитието UFC 241, което се проведе през отминалия уикенд в Хонда Център в Анахайм, Калифорния.

Стипе Миочич стъпи на трона в тежка категория, детронирайки Даниел Кормие. Най-печеливш от това излезе Джон Джоунс.

Шампионът в полутежка категория от днес е номер 1 в общата ранглиста на UFC. Интересното е, че точно той пусна съобщение в профила си в Twitter след страхотния сблъсък в тежка категория, заявявайки: ,,Вече можем да спрем да си играем игрички с тези pound for pound ранглисти“. Американецът с хърватски корени Миочич скочи с цели седем места, като вече се намира на четвърта позиция. Пред него са само Джоунс, Хабиб Нурмагомедов и Хенри Сехудо. Бившият вече шампион при най-тежките и лидер в класацията pound for pound – Даниел Кормие се срина, като вече се намира на седма позиция. Миочич като шампион оглави тежка категория, следван вече от Кормие, Нгану и Жуниор дос Сантос. Благой Иванов остава на 10-а позиция.

Източник: Boec.bg

Снимка: Getty images