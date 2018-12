ЕП: Да се избягват думи с корен "man"



Политически коректният Европейски парламент призовава да се сложи край на думи с корен "man" и да се заменят с полово неутрални аналози.

ЕП се опитва да премахне употребата на думи като “mankind (човечество)” and “manpower (персонал)” и да ги замени с по-неутрални по отношение на пола понятия като “humanity” and “staff”.



На длъжностни лица и членове на ЕП в парламента беше изпратен наръчник за използване на неутрален по пол език в комуникациите, законодателството на ЕС и тълкуването. Той ги призовава да избягват „генеричната употреба на man“.



"Полово неутралният език е повече от въпрос на политическа коректност", се казва в ръководството. "Езикът силно отразява и влияе на нагласите, поведението и възприятията".



“Political leaders (политическите лидери)” трябва да се употребява вместо „statesmen (държавници)“, а предметите трябва да се наричат "artificial (изкуствен)" или "synthetic (синтетичен)", а не “man-made (изкуствен)”.



Ръководството обяснява, че препоръките му не са „обвързващи правила“, а просто насърчение.



„Употребата в много езици на думата „мъж” в широк кръг от идиоматични изрази, които се отнасят както за мъже, така и за жени, като manpower, layman, man-made, statesmen, committee of wise men, трябва да бъде избягвана", пише в ръководството:



"С повишена осведоменост такива изрази обикновено могат да бъдат неутрални по отношение на пола".



Секретариатът на парламента описа целта на ръководството като насърчаване на несексистки, приобщаващ и справедлив език и „цели да избегне фрази, които биха могли да се разглеждат като предразсъдъци, дискриминация, унизителни забележки или предполагащи, че определен пол или социален пол представлява нормата“.











