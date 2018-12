Показаха жена мигрант от Бронзовата епоха чрез ДНК анализ



Археолозите, изследващи останките на жена, която е починала преди повече от 4 250 години, откриха изненадващо нова информация, благодарение на ДНК анализ. Останките са открити в Ачаванич в Кейтнес, Шотландия през 1987 г. и сега изследователите могат да нарисуват подробна картина на жената и нейния живот. Ава, както е известна жената, има черна коса, кафяви очи и кожа, подобна на тази на хората, които сега живеят в Южна Европа.



Преди е била изобразявана с червена коса и сини очи, но съдебният художник Хю Морисън произвежда по-точна реконструкция на лицето й. Ава не носи същата генетична информация като местното неолитно население.



ДНК анализ от учени от Харвардското медицинско училище и природонаучния музей в Лондон показва, че Ава е заболяла, когато е била млада, но се е възстановила, за да води активен живот. Тя е била доста висока, живяла е през ранната бронзова епоха, малко по-рано от смятаното досега, и е била на възраст между 18 и 25 години, когато е починала.



Тя е погребана в необичаен гроб, издълбан в скала, чиято направа би отнела два дни в копаене.



Археолога каза, че в Шотландия са открити само шепа такива гробове, което предполага, че малък брой хора са погребани по този начин, но не е известно защо Ава би получила такова специално внимание.



Новото проучване, публикувано в списание Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, разкрива, че семейството на Ава вероятно се е преместило в района няколко поколения, преди тя да бъде родена. То е било част от важно миграционно движение от Северна Европа до Шотландия.



"Нашата предишна работа, разглеждаща древна ДНК от стотици британски праисторически скелета, вече е установила, че има значително движение на хора от континентална Европа около 2500 г. пр. Хр, което преобразува местното население и техните култури", заяви съавторът Том Бут.