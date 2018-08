Тръмп не е желан на погребението на Маккейн



Съпругата на починалия американски сенатор Джон Маккейн – Синди Хенсли, може да заеме мястото му в Сената, пише The New York Times. Хенсли е втора съпруга на сенатора, след като той през 1980 се развежда с първата – бившия модел Каръл Шийп.



Другите кандидатури за мястото са на бившия сенатор от Републиканската партия от Аризона Джон Кил, а също така на бившите конгресмени от щата Джон Шадег и Мат Салмън, предаде БНР.



Решението трябва да бъде взето от губернатора на Аризона Дъг Дюси не по-рано от една седмица след приключването на траурните церемонии.



Приемникът на Маккейн ще бъде в Сената до ноември 2020 година, след което ще има избори и спечелилият ще довърши мандата, който изтича през есента на 2022.



Маккейн почина от агресивен рак на мозъка на 25 август на 81 години.



В знак на почит националният флаг на Белия дом беше спуснат наполовина, но президентът Тръмп се ограничи само със съболезнования в „Туитър“. The Washington Post пише, че държавният глава е спрял официално изявление на президентската администрация, в което се изтъквали заслугите на покойния сенатор.



Приживе Маккейн остро критикуваше някои решения на Тръмп, въпреки че и двамата бяха от Републиканската партия.



Погребението на сенатора е насрочено за 2 септември в Анаполис, щата Мериленд. Близките му помолиха президента Тръмп да не идва на церемонията.



Роденият на 29 август 1936 година бивш военен пилот Джон Маккейн влиза в политиката през 1982 година, когато е избран в Конгреса на мястото на оттеглилия се Джон Роудс-младши.Той добива национална известност, след като прекарва 2 години в плен във Виетнам, където е подложен на тежки мъчения, вследствие, на което остава с травми за цял живот.



През 1980 се развежда с първата си съпруга Керъл, която преди това е претърпяла автомобилна катастрофа и е много напълняла, и се жени за Синди Хенсли.



През 1986 година печели изборите за Сенат на САЩ и остава сенатор до края на живота си.



През 2000 година се кандидатира за президент, но губи първичните избори от Джордж Буш-младши. През 2008 печели номинацията на Републиканската партия, но губи същинските избори от Барак Обама.



Въпреки че остана в подножието на политическия връх, Джон Маккейн беше смятан за един от най-влиятелните хора в американската политика.





























