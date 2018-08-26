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25.08.2018 08:18

Борисов нареди да се спре решението за Силистар

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Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов разпореди на кмета на Царево Георги Лапчев (ГЕРБ) да задържи и да не изпълнява решението на Общински съвет - Царево по казуса Силистар. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ по повод решението на Общински съвет - Царево за изработване на план за застрояване в местността Силистар.

Председателят на ГЕРБ възложи на кмета на Царево да не изпълнява решението до пълното убеждаване на обществеността в правотата на това решение на Общински съвет – Царево.


Кметът на Царево Георги Лапчев ще даде пресконференция за представителите на медиите на днес в 9.30 часа на отбивката към плаж Силистар.


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