Борисов нареди да се спре решението за Силистар



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Председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов разпореди на кмета на Царево Георги Лапчев (ГЕРБ) да задържи и да не изпълнява решението на Общински съвет - Царево по казуса Силистар. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ по повод решението на Общински съвет - Царево за изработване на план за застрояване в местността Силистар.



Председателят на ГЕРБ възложи на кмета на Царево да не изпълнява решението до пълното убеждаване на обществеността в правотата на това решение на Общински съвет – Царево.





Кметът на Царево Георги Лапчев ще даде пресконференция за представителите на медиите на днес в 9.30 часа на отбивката към плаж Силистар.









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