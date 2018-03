Тарантино събира Брад и Лео във филм



Гласували 0

Видян 167 пъти | Коментари 0 Гласували



Новият филм на Куентин Тарантино ще носи името Once Upon a Time in Hollywood, а главните роли в него ще се играят отЛеонардо ди Каприо и Брад Пит. Сюжетът ще има общо с Чарлс Менсън и жестокото убийството от негови последователи на бременната в осмия месец Шарън Тейт, съпруга на Роман Полански.Действието се развива в Лос Анджелис през 1969 година. Двамата главни герои са Рик Далтън (Лео ди Каприо), бивша звезда от тв каубойски сериал, както и неговият дългогодишен дубльор при каскадите Клиф Буут (Брад Пит). В момента режисьорът води преговори с Марго Роби за ролята на убитата Шарън Тейт. Догодина се навършват 50 години от смъртта й и това очевидно е послужило като вдъхновение и повод за филма.

















Етикети

Тарантино, Брад, Лео, събира, филм