Плажът в Слънчев бряг винаги е бил и ще остане най-купонджийското и забавно място на родното Черноморие. Тази седмица поредица от ексклузивни музикални ще го докажат за пореден път. Kупонът стартира още тази сряда с грандиозното хип-хоп парти на рапърa 100 Кила. За никого не е тайна, че Явор Янакиев редовно застава зад DJ пулта, където се изявява със същата лекота, както и на сцената на Bedroom beach. Ден по-късно на 19 юли (четвъртък) ще бъде и официалната премиера на новите 11 изкусителки за титлата Playmate of the year. Сред красавиците има футболистка, танцьорка и бъдещ архитект. Сексапилните участнички в конкурса ще бъдат представени на ексклузивно Games of Sin парти и само гостите на бохемския клуб ще бъдат първите, запознали се с тях. Представянето на претендентките ще бъде придружено от пищно шоу, по време на което момичетата ще разкажат повече за себе си. Няма да липсват и традиционните провокативни дефилета на красавиците, в които ще представят не само чувството си за хумор, интелект, биография, но и перфектните си тела. Уикендът се очертава с още по-горещи и мащабни партита, защото гост на клуба ще бъде световноизвестния DJ Мanuel Riva. Специалното събитие е планирано за събота 21 юли и е първото от поредицата ексклузивни ивенти с Crazibiza, Consoul Trainin и Mahmud Orhan. Петък вечер (20.07) пък е запазена за грандиозното шоу Mad Max, което се превърна в любимо на хиляди купонджии, точно както и музиката на Dj Dimo BG.

Снимка: Иван Ерменков