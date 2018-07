Палестинката Nour ще зарадва меломаните на морето



Горещата палестинка Nour е специален гост на третото издание на No Orders x Playa Stories в Hacienda Beach-Лозенец на 25 юли. През годините Nour се отдава на търсенето на звукът, който най-точно отразява душата и музикалните й възгледи. Тя добива популярност със своето неподправено и неповторимо сценично присъствие – първо в Тулум, Мексико и след това по цял свят. Музикалният й стил е комбинация от deep house, органична перкусия и етно мотиви, плод на културното й наследство и преживявания по света. Според почитателите най-точното определение на нейният стил е музика, която те кара да се чувстваш на правилното място в точния момент. Nour e работила на една сцена с имена като LUM, NU, Acid Pauli, Lee Burridge, Christopher Schwarzenegger, Dimitri from Paris и Louie Vega. През това лято No Orders представя събитията от поредицата Playa Stores, които са вдъхновени от фестивала Burning man и ще предложат на публиката едно вълнуващо сюрреалистично преживяване. Всички гости на Hacienda Beach-Лозенец ще се потапят в непознато и мистично изживяване, включващо атрактивна сцена, декор и провокиращи въображението артисти. Смелата идея, която идва от сърцето на No Orders общността е чрез поредицата Playa Stories да принесат духа на легендарния фестивал Burning Man в България, който дава свободата да изгубиш и намериш себе си едновременно чрез музиката и изкуството. Резидент на поредицата събития е продуцентът и диджей Diass. No Orders x Playa Stories дават поле за изява на всякакъв вид талантливи хора, които творят, променят и чупят обществените стереотипи и изразяват себе си, а музикалната насока е изцяло съсредоточена към нови в своето музикално себеизразяване артисти. По време на четвъртото събитие No Orders x Playa Stories на 15-ти август, организаторите ще срещнат публиката и с един от най-провокативните и разпознаваеми артисти на Burning Man – Concret. Част от артистичният колектив на Mayan Warrior, музикалната стилистика на Concret преплита хаус ритми с дълбоки испански вокали, техно атмосфера с диско синтове и еклектична бас линия в комбинация с етно перкусии. No Orders x Playa Stories e копродукция на Пламен Василев – Diass, който е един от най-популярните диджеи и продуценти в България и Ивета Александрова от The Altitude Agency, която е част от екипа на множество световни брандове за събития като Woomoon, Desert Hearts, Acid Sundays, Saga, Gardens of Babylon, Xolocate в Ибиза, Мексико, Ню Йорк и много други. Те заедно разработват концепцията на бранда, която е да обединят и запознаят всеки почитател на музиката с различното, алтернативно лице на електронната сцена. Събитията дават поле за изява на всякакъв вид талантливи хора, а музиката обхваща елементи от най-различни екзотични култури, ориенталски мотиви и вокали, които са неизменна част от сетовете на всички гости. До момента специални гост диджеи на събитията No Orders са били Maga, Luca Musto и Ali Kuru – един от най-иновативните и интересни артисти от ъндърграунд сцената на Турция. Сюрреалистичното преживяване, вдъхновено от магията на фестивала Burning man, в която No Orders x Playa Stories ще пренесе всички гости на Hacienda Beach-Лозенец ще провокира силно сетивата и съзнанието с допълнителни активности по време на партито като гледане на карти таро, flea market за ръчно направени бижута, дрехи, винтидж базар, реализиран от Frea.bg, art corner и вдъхновяващи изпълнения.



снимка: Ивайло Данаилов





