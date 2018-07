Balkan Fashion Week 2018 #MetropolitanEdition посрещна лятото с истински модни спектакли, които впечатлиха, както родните дизайнери, така и специалните гости от чужбина. Тази година дефилетата се състояха на едни от най-красивите и впечатляващи локации на открито, в сърцето на нашата столица, като всичко това се случи по време на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Събитието бе част и от културната програма на международния дигитален фестивал Webit.FestivalEurope 2018 и се организира с подкрепата на Столична Община. Модните дефилета стартираха с ревюта пред НДК. НБУ представи две дипломни ревюта на своите най-добри студенти от специалност “ Мода”. “We wear culture” е завършващата тема на бакалаврите и разкрива различни перспективи на съвременния глобален свят. Младите дизайнери са вдъхновени от исторически събития и техните дълготрайни последствия, от културата и естетиката на различни етноси, от метаморфозите на обществото. Във второто ревю бяха показани модели на дипломанти от магистърска програма “ Мода и бизнес стратегии” обединени под общото лого “ Fashion Forecast”. Сред младите таланти се открои Глория Димитрова, която през септември миналата година спечели престижния конкурс MAD MOOD MILAN: FASHION TALENT COMPETITION в рамките на Седмицата на модата в Милано, нещо което досега не се е случвало на българин. Известната дизайнерка Албена Александрова направи дебют на колекцията си с авторски бижута и аксесоари “Без правила“ на Cafe Society by Albena Alexander, а талантливата и винаги различна Lilian Edwards зарадва модните ценители с най-новата си лятна колекция. Специални гости на BFW 2018 бяха руската дизайнерка Гуел Газизова, която направи индивидуално ревю в Cosmos Coworking Camp с дебютната си колекция SS’19 “COLORS", и Рустина (Казахстан), която представи в SKLADA дебютната си колекция SS’19 “FAIRYTALE”. Втората вечер пренесе гостите на седмицата на модата в магичната атмосфера на „Ларгото“, където студенти от Бакалавърска програма „Мода“ на НХА представиха своите капсулни колекции. „Идентичност“, това мото обедини ревюто на дипломантите. Гостите от DD' (Италия) дебютириха на модния подиум с колекция SS’19 “1979”, а Showroom Flower’s & Co (България) показаха интернационална селекция на млади и талантливи автори: Bloom Stars - креативен бранд за тениски с послания; Зорница Баева - млад дизайнер, съчетаващ традиционни техники с модерен привкус, Chef-d’oeuvre - дизайнерски шалове от коприна и Paramidonna - бранд за бански костюми и плажно облекло. Край на модната вечер постави дебютна колекция гащеризони Moodictionary в колаборация с чанти от естествена кожа и луксозни аксесоари PLIK. Последната вечер на дефилета се проведе в аристократичната обстановка на Резиденция „Тера“, където Istituto Europeo di Design от Италия показа дебютните колекции на четири от техните талантливи студенти: българката Александра Качулкова- “Between Noise and Silence”, която към момента работи като помощник текстилен дизайнер в Tom Ford, Аугусто Берета - “Tituba”, Карло Чимино - “Lilith” и Ребека Паганини - “Tokophobia". В продължение на повече от 50 години IED работи в сферата на обучението и научните изследвания в дисциплините Мода, Дизайн, Визуални изкуства, Комуникации и Управление на творческите индустрии. Зрителите се насладиха и на дебютната колекция на Диана Корсакова (Русия), Confindustria Lecce (Италия) и Faith in Fatih (България). Balkan Fashion Week 2018 #MetropolitanEdition завърши с дебютна колекция на специалния гост дизайнер от Казахстан Санди Аман, която представи официални облекла и заслужено получи бурни аплодисменти.