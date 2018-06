Plamen De La Bona с нов сингъл



Аз съм просто човек е вторият сингъл на Plamen De La Bona / Пламен Бонев/ на български език. Музиката и текстът са на Plamen De La Bona / Пламен Бонев/, аранжимент - Ивайло Стайков. Видеото може да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=tMDeeo15t0A В рамките на осем месеца, изпълнителят представи „Прости ми“ на български език и проектите в различни музикални стилове и видеореализациите на “How Lucky I am”, „Falling From Grace“, „Las Vegas“ , реализирани с чуждестранни автори и в чужбина. Артистът дели времето си в България и Европа и е с разнообразна концертна програма – рок, поп, латино, освен авторските си композиции, изпълнява и кавър версии на световни хитове. Пламен Бонев с артистичен псевдоним Plamen de La Bona, работи в България до 2000 година. 2000 г. Пламен заминава за Лондон, където продължава музикалната си кариера, музикално и артистично образование. Става част от клубната сцена на мегаполиса, издава сингли, албуми, участва в музикални шоута, като изпълнител и водещ на театралните партита на мюзикълите на лондонския WEST END. Снима се в във филми, тв сериали и реклами. 2017 г. Plamen De La Bona участва и стига до четвъртфинала в The Voice Of Finland, с ментор Michael Monroe, Hanoi Rocks. С изпълнението на „Bamboleo” /Gipsy Kings, българинът изправи на крака публика и жури. Участието му в The Voice Of Finland е отразено във финландските медии.