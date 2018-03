Николета само по мляко



Гласували 2

Видян 465 пъти | Коментари 0 Гласували

Николета се пусна само по мляко. Тя качи своя гола снимка във Фейсбук, като написа: Do you drink milk in the morning? Фотото веднага събра стотици харесвания.











Етикети

Николета, мляко, само