Нюйоркският фотограф Спенсър Туник ще снима стотици голи хора на студения покрив на супермаркет Woolworths в Австралия през юли. Това стана възможно, след като собствениците на Woolworths разрешиха снимките да станат в понеделник за 1 час, когато не е толкова натоварено. Първоначалната идея за снимки събота сутрин бе отхвърлена, тъй като щеше да навреди на търговията.



"Много подкрепяме The Provocaré Festival of the Arts и общността Chapel Street, в която работим", заяви говорителят на Woolworths, като добави, че гъвкавостта на организаторите на фестивала ги е убедила да позволят снимките.

Спенсър Туник (Spencer Tunick) е организирал над 75 инсталации, в които обединява хиляди голи доброволци на обществени места, за да ги заснеме. Той не би се спрял пред нищо, за да създаде своите фотографски колекции. Творчеството му го отвежда в страни като Белгия, Франция, Холандия, Мексико, Канада, САЩ, Австралия и др. В Мексико обаче той постига рекорд, успявайки да събере над 18 000 голи хора, които впоследствие заснема.