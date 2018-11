Тенис турнирът от сериите ATP 250 София Оупън има нова ключова визия, съобразена с амбициозната глобална кампания на ATP, която е изградена около посланието Love it all – препратка към несравнимото вълнение и изключителната драма, които осигурява всеки от турнирите в календара.



Ребрандирането включва новото лого на ATP и пъзел от отличителни визуални елементи, които излъчват енергията и движението, олицетворяващи тениса от световна класа.



Новата кампания обхваща 63-те турнира в 31 държави за сезон 2019 от ATP тура. Първата визия на Sofia Open е съобразена с глобалната стратегия на ATP. В нея са вплетени емоции на седемте звезди от световния тенис, които вече потвърдиха участието си в четвъртото издание на турнира в българската столица.



Шестима играчи от топ 30 на световната ранглиста и бившият №3 Стан Вавринка (Швейц) ще участват Sofia Open 2019. Надпреварата, която ще се проведе в „Арена Армеец” от 3 до 10 февруари 2019 г., се очертава като най-силната пред българска публика.



Освен Вавринка, който има три титли от големия шлем (Australian Open 2014, „Ролан Гарос“ 2015 и US Open 2016) и общо 16 трофея в кариерата си, участие в София потвърди и актуалната млада звезда на световния тенис и №15 в световната ранглиста Стефанос Циципас (Гър), който спечели Мастърса на новото поколение за играчи до 21 години.



В „Арена Армеец” ще играят още шампионът от последния Мастърс 1000 турнир за 2018 г. и №11 в световната ранглиста Карен Хачанов (Рус), №21 Николоз Басилашвили (Груз), №24 Роберто Баутиста Агут (Исп), №28 Фернандо Вердаско (Исп) и №29 Гаел Монфис (Фр).



Билетите за тенис турнира от сериите АТP 250 Sofia Open 2019, който ще се проведе от 3 до 10 февруари в „Арена Армеец“, вече са в продажба в мрежата на Eventim.



Източник: БНР