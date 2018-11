България и Норвегия в битка за минимум 2,2 млн. лева



България и Норвегия излизат днес в решителни срещи от група 3 на лига C от новия турнир на УЕФА – Лигата на нациите. Победителят в групата ще си гарантира 2.2 милиона лева от наградния фонд на надпреварата. Европейската футболна централа взе решение да завиши бонусите за победителите в отделните групи. Първоначално бяха предвидени по 1,4 милиона лева за първенците. Преди последните си срещи България и Норвегия са с равни точки по 10, като лидери са скандинавците заради по-добрата си голова разлика. Днес възпитаниците на Петър Хубчев се изправят срещу Словения, а пък норвежците имат мач с Кипър. Родните национали трябва да търсят задължителна победа срещу словенците и да се надяват Норвегия да сбърка срещу островната държава. България може да излезе на първото място и при победа на скандинавците, но тогава трябва да вкараме два гола повече от тях в последните ни мачове (например да победим Словения с 3:0, а норвежците да бият само с 1:0 Кипър).

Освен това, първото място в групата ще ни даде сериозни шансове за класиране на Европейското първенство през 2020-а година. Всички победители от групите на лига C продължават към елиминационната фаза на надпреварата, а спечелилият лига C добива правото да участва на Бараж за класиране на Евро 2020, ако не се класирал през квалификациите преди това.

Също така, през следващата кампания нашите (б.р. ако спечелим групата си) ще са в Лига В, което ще ги изправи срещу по-сериозни съперници, а това значи по-голям интерес и повече приходи.